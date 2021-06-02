Şenol Güneş: 'İtalya maçı 3 ihtimalli ama ilk ihtimalimiz kazanmak'

Antalya'ya kampını tamamlayan A Milli Takım, 2. etap hazırlıkları için Almanya Harsewinkel'e geldi. Yarın Paderborn'da Moldova ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamp yerinin çok güzel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Güneş, “Tamamen bize ait, 2 sahası olan, bize ait olan bu yerde hazırlanıyoruz. Roma'daki İtalya maçımızın ardından Azerbaycan'a gideceğiz, gruptan çıkmamız halinde tekrar buraya geleceğiz. Antrenman açısından kolay bir yer.

Bugün burada bizleri karşılayan taraftarlarımız oldu. Uzaktan geldiler, görmek istiyorlar, sarılmak istiyorlar ama pandemi nedeniyle buna izin veremiyoruz. Yarın hazırlık maçımızı yapıp ardından antrenmanlarla İtalya maçına hazırlanacağız. Pandemi nedeniyle, sevdiklerimizi daha çok sevebilmek ve korumak için biraz uzak durmalıyız. Ama o sinerji bize yansıyor. Antalya'daki otelde bizi çok iyi ağırladılar.

Burada herkes bizi karşıladı. Bunlar güzel şeyler. Yarından itibaren burada yağış olacak. Yorularak ve belki müsabakalarda acı çekerek geçecek bu süreç ama sonunda mutlu olmak istiyoruz. 4 arkadaşımızı maalesef bırakmak zorundaydık. UEFA 26 kişilik kadro istiyor. Mahmut'un biraz sıkıntıları vardı ama Halil ve Efecan'dan memnundum çalışma anlamında. 4 oyuncudan da memnundum. Akşam biraz zorlandık karar verirken. Ama bir karar verecektik. 26 oyuncuyla buradayız. Yarınki maçtan sonra genel durumumuzu göreceğiz. Antrenman eksiği olan ve daha önce oynamayan oyuncuların hepsini yarın kullanacağım. Herkes aynı performansta değil. Ama hedefimizi biliyorsunuz. Merdivenin ilk basamağı İtalya maçıyla başlayacak.

Üst seviye ve yüksek tempoya çıkmamız lazım, çıkacak gücümüz var. Azerbaycan ve Gine maçında eksik olduğumuz noktalar oldu, kimin hata yaptığını değil hataları konuşuyoruz. Bütün bunları burada değerlendireceğiz. İtalya karşısında en üst seviyede en iyi takımla oynayacağız. Gine maçını kazanamadık, kazanmamız gerekiyordu. Yarın kazanmak istiyoruz. Moldova da yeni bir kadro kuruyor, arayışları var. Rakibin gücü ve oyununa bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Oyun yapımızı ve oyuncuların son durumunu göreceğiz. 8 gün daha buradayız, ondan sonra karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“6 yıl önce de burada kamp yapıp güzel bitirmiştik”

6 yıl önce Beşiktaş'ın başında aynı yerde kamp yaptıklarının hatırlatılması üzerine konuşan Teknik Direktör Şenol Güneş, “Beşiktaş ile geldiğimizde burayı çok beğenmiştim. İyi ve heyecanlı başlamıştık o zaman. O idmanları burada da görmek istiyorum. O zaman iyi bir giriş yapmıştık lige. Tolga, İsmail, Ersan, Tosic, Beck, Rhodolfo gibi isimler vardı. Hazır kadro diyorlardı. Hazırlık çok önemliydi. Burası bildiğimiz bir yer. Nostalji oldu bizim için. Ağaçların ve doğanın içindeyiz. İyi başlayıp iyi sonuç almıştık, yine aynısını yapmak istiyoruz. Her şey güzel şu anda ama bu durum bazen korkutuyor. Tabii ki korku yok benim içimde. Turnuvanın başlangıcı önemli bizim için. Ama gruptan çıkmak önemli. İtalya'ya karşı iyi bir oyun bekliyorum, umarım hayal kırıklığı yaşamayız. 3 ihtimalli bir maç olacak ama bizim için ilk ihtimal kazanmak” diye konuştu.

“İtalya maçı 3 ihtimalli ama ilk ihtimalimiz kazanmak”

İtalya ile oynanacak olan karşılaşmanın önemine dikkat çeken Şenol Güneş, “Turnuvanın açılış maçı olacağı için biraz farklı olacak. Mesela Gine ile oynadığımız maça bakarsak, biz Gine yerine Fransa ile oynasaydık oyuncular daha farklı oynardı. Tabii ki takımda da değişiklikler de var. Bugün iyi olan oyuncuyu, yarın kötüyse onu çıkar diyorlar ama böyle olmuyor. Büyük takımlara karşı iyi oynayıp kendimizi o seviyeye çıkarmak istiyoruz. Hazırlık maçlarını çıkarırsak, diğer maçlarda iyiydik. Gine maçında çok gol kaçırsak, rakip gelmeseydi o zaman hücum ettik ama olmadı derdik. Yarın iyi oyun, hücuma gidince dönüşü yapan oyunu görmek istiyorum. İtalya maçı için 9 günün her gününde rakibi işleyerek gideceğiz.

Dosyalar vermiştik rakiplerimizle ilgili. İlk amacımız İtalya. Ben de oyuncularda artı ve eksi olarak bazı durumları görüyorum. Oyuncular da bunu hissedip, kendisini kontrol edip giderlerse bizim için güzel olacak” dedi. Son olarak pandemi kurallarıyla ilgili konuşan Güneş, “Maske, mesafe ve temizliği çok önemsiyorum. Burada da bu konuda dikkat var. Artık tribünler dolmaya başladı. Biraz daha sabır gerekiyor. Türkiye'de de heyecanımız var ama gurbette olmanın da ayrı heyecanı var. Saatlerce mesafeden gelenler oluyor ama ne olur kendinizi koruyun. Biz o heyecanı hissediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman biz de üzülüyoruz bu duruma. Eski tanıdığım bir arkadaşım vardı, ona da anlattım. Kimseyi perişan etmeyelim, sağlıklı şekilde oyunumuzu oynayıp hazırlanalım. Şu anda da ciddi bir sakatlığımız yok, onu da ekleyelim” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol