Şenol Güneş: 'Kazanma arzusunu sahaya yansıtamadık'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu bir maç olacağını beklediklerini belirterek, "Maçtan önce zor bir maç olacağını biliyorduk. Güzel bir hava, güzel bir zemin, iyi bir rakip. Geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ile oynarken maçın zorlu olması normal. İlk yarı bu zorlukları aşacak bir durum olmasına rağmen hazırlık maçı gibi bir maç oynadık. Kazanma arzumuzu sahaya yansıtamadık. Trabzonspor da, biz de ilk yarıyı çöpe attık. İkinci yarıda Trabzonspor seyirci coşkusuyla biraz daha gelince hamle olarak kenardaki iki oyuncularımızı da kullanmak istedik. Seyirci için iyi bir maç olsa da bizim açımızdan iyi bir maç olmadı" dedi.

Maçta pozisyon bulduklarını belirten Güneş, "Pozisyon bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmalıydı. Bunu beceremedik. Konsantrasyon ve motivasyon düşük olduğu zaman, oyuncu kalitesinin de aşağıya düşebildiğini gördük. 5 maçlık seri mi yoksa çarşamba günü oynadığımız maç mı bunu değerlendireceğiz. Kazanma isteği var ama sahaya yansıyan bir durum yoktu. Bugün de öyle oldu. Bizim için bu seriden sonra 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Tolga Şahin



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