Şenol Güneş: 'Kazanmak isterken berabere bile kalamadık'

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Uzun süre hayaller kurduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Güneş, “İyi bir sonuçla buradan çıkacağımızı düşünüyorduk. İlk maçtaki kötü başlangıç bu maçın başına da yansıdı, sonra oyuna ortak olduk. Defans arkasına atılan topla yediğimiz gol sonrası rakibin direnci arttı. İkinci yarı pozisyonlar bulduk. Daha becerikli olmamız gerekiyordu. Rakibin atağa çıkmalarında sıkıntılarımız vardı, rakip soğukkanlı ve sabırlı oynayarak 2-0'ı yakaladı.

Top kayıplarımız, zaman zaman blokların kopması, rakibe büyük avantaj verdi. İlk maçın oyun şoku, bu maçta da özellikle ilk bölümde takım üzerinde baskı oluşturmuş. Bizim takım için bu kadar pas hatası olan iki maç oldu. Maalesef üzgünüz, bu turnuva önemliydi, daha iyi bir oyunla ve sonuçla çıkmamız gerekiyordu. Rakibimiz büyük avantaj yakaladı, biz kazanmayı düşünürken, berabere bile kalamadık. Son maça bir şansımız daha olabilirdi, diğer takımlara göre averaja da bakarsak zor gözüküyor. Rakibi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Rakibin hızlı ataklarına cevap veremedik”

Takımın genç olduğunu ifade eden Güneş, “Takımımız genç, bu turnuvaları yaşamadı, oyunda rakibin dikkati, oyunu soğutması, az sayıda çıktığı zaman bile oyunu bizim sahaya yıkması küçük ayrıntılar. Pas yaparak oyun tutmasalar bile bu tip anlayışlar bizim sahaya üç oyuncuyla geldiler. Top tutma bakımından bizden daha avantajlıydılar. 3 oyuncumuza, 4 oyuncumuza karşı sahamıza geldiklerinde bizim takımda blokların kopmasını sağladılar. İkinci yarı ayağa top oynamaya çalışırken, ikinci üçüncü pastan sonra top kaybı yaptık. Top kaybında sıkıntılarımız oldu, bunu uyumla ne kadar yaparsanız o kadar etkili olursunuz.

İlk 25-30 dakika rakibin hızlı ataklarına cevap veremedik. Daha sonra iyi oynadık ama rakip her çıkışında etkili oldu. İkinci gol oyundan kopmuşluğun, şok etkisinin olduğunu gösteriyor. Tecrübe eksikliğine katılıyorum am bunları yaşayacağız. Bunları iyi oyunla geçmeyi, gruptan çıkmayı hayal etmiştik. Rakibimiz büyük avantaj yakaladı, aynı avantajı bizim yakalamamız gerekiyordu. Bugün puan alsaydık, şansımızı arttırabilirdik, olmadı” ifadelerini kullandı.

“Sahadaki kurgunun sorumlusu benim”

Eleştirilen oyuncu değişikliklerinin ve sonucun sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Sorumlusu benim, oyuncular görevli, onları sorumlu olarak görmek mümkün değil. Onlar kendi görevlerinden sorumlu. Skor iyi değilse sorumlusu benim. Biliyorsunuz Merih de bizim için önemli oyuncu, Kaan da, Çağlar da. Ama bir şey söylediğimde, kendi aklınızla konuyu başka bir yere getirirseniz konuşacak başka bir şey kalmaz. Merih iyi aşama kaydetti ama takımında sakatlıktan çıkıp oynayan bir oyuncu. Ozan da düzeldi ama son maçlarda oynamıyor. Oynamayan oyunculardan Cengiz de var ama lafı hemen çevirip başka tarafı getirmeyin, maç oynamamasına rağmen sağlıklıydı.

Ozan sakatlıktan sonra çıktı, ne kadar vereceğini bilmiyorum, oyuncuların antrenmanda verimleriyle ilgili karar veriyoruz. Maç kötü bitince herkesi değiştirebilirsiniz. İlk maça çıktığımızda Ozan ve Okay'dan çok şey bekliyorduk orta sahada. Merih kötü oyuncu oldu için yedek bırakmadık. Geriden oyun kurmada Okay'dan Ozan'dan bekliyoruz bunu. Ozan'ı oynatsaydık pası iyi yapsaydı, bunlar tartışılacak şeyler. Takımı olabilecek en iyi şekilde çıkardım. Okay ve Ozan'dan bugün daha iyi oyun bekliyordum. Olmayınca onları değiştirdim. Merih daha hazır diye düşündüm, Çağlar da iyi. Takımda hangisi çok iyi oynadı derseniz, soru işareti derim” açıklamasını yaptı.

“Ramsey'in 15 metrelik koşusunu ben gördüm, stoperlerimiz durdu”

Beklentinin büyük olduğunu bildiğini ifade eden Güneş, “Bu beklentiyi size bu takım verdi. İki maçta gol atamadık, puan alamadık, tabii ki üzgün olacağız. Ama bu takım bundan daha iyisini oynayabildiği için bu tartışmalar oluyor. Buna tecrübesizliği de katabilirsiniz. Fizik gücünü kullanamama sıkıntısını da katabilirsiniz. Teknik taktik kadar fizik gücü de önemlidir, bunları kesik kullandık. İlk maçta rakip bizi oyun ve skor olarak baya hırpaladı. Onun baskısı ve şoku olduğunu düşünüyorum. İlk bölümde çok istekliydiler, isteklerini sahaya yansıtacak güçte oynayamadık. Rakip daha dengeli dağıldı, daha basit paslarla oynadı ve bizi kontrol etmeye çalıştı” dedi. Galler Teknik Direktörü Rob Page'in dünkü basın toplantısında “Türkiye için iyi bir planım var” sözü hatırlatılan Güneş, “Futbolda bunlar var.

Biz de onları biliyoruz ama sahada bunu göremiyoruz. Ben Ramsey'in 15 metrelik koşusunu gördüm, iki stoperimiz duruyor, ortadaki oyuncumuz önünde kaldı, adam koşuya başladı. Defansın arkasına 5-6 metre mesafe avantajı yakaladı, hiç devreye girmedik, bu hata. Aynı şekilde ikinci golde de hata var. Bizim takım bu hataları yapmadığı için başarılı oluyorduk. Görülüp görülmemesi değil, bunun çalışması da yapılıyor. Üç defans var ve iki ön libero var. Dört oyuncuya 5 oyuncu karşılıyoruz ama eylemde sıkıntı olduğunda bunu yaşadık. Biz de arkaya atmaya çalıştık ama yeteri kadar başarılı olamadık. İkiye birleri çok denedik, istedik, ama hep toplar ikinci üçüncü pastan sonra kesildi. Onları geçirseydik çok daha etkili olurduk. Bunları yapamadığımız için başarısız olduk” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol

