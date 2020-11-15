Şenol Güneş, milli takım ile 100. maçına çıktı

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş için bu maçın yeri ayrı oldu. Güneş, bu mücadele ile birlikte 31'i futbolculuğu döneminde olmak üzere 100. milli karşılaşmasına çıktı.

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş için bu maçın yeri ayrı oldu. Güneş, bu mücadele ile birlikte 31'i futbolculuğu döneminde olmak üzere 100. milli karşılaşmasına çıktı.