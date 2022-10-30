Şenol Güneş: 'Oyun olarak arzu ettiğim takım bu değil'

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden ve Şenol Güneş önderliğinde ilk maçında 5-2 kazanan Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Kısa bir zaman önce basın toplatışında bir şeyler konuştuk. Bugün de maçın ardından konuşacağız. Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılını tekrar kutlayalım. Sevgi ve saygıyla birbirimize yaklaşalım. Uzun zamandır insanlarla pandemi nedeniyle uzaktan selamlaşıyordum. Bugün ise pandemiyi unuttum. Mutluyum bu başlangıç için. Taraftarların sevgisini biliyordum, benim de bir sorumluluğum vardı. Onların gözünde bir itibarım olduğunu gösterdiler, bunu bir kez daha gösterdiler. Oyunu da iyi analiz ettiklerini gördüm. Olumsuzluk sırasında sessizlik olduğunu gördüm. İçlerine atarak bir dönem geçirdiler ve bu dönemde eksik ve yanlışlarımız vardı. İyi başlamak önemliydi. Gol atan ve gol yiyen bir takımız. Şampiyonluğa oynayan bir takım için bu kadar gol yemek iyi değil. Önümüzde 2 lig ve 1 kupa maçı var. Taraftarın da desteğiyle olması gereken bir sonuçtu. Sürpriz olmadı. Rahat geçen bir maçta goller yedik ama sonra attık. Bana bu şansı veren yönetime ve oyuncuların gayretlerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Fazlalıkları atınca sorun kalmıyor”

Takıma 2 günlük dokunuşu hakkındaki soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, “Heykeltıraş bir eser yaparken ‘Nasıl yapıyorsun' demişler. O da ‘Taş zaten var, fazlalıkları atıyorum' demiş. Şu anda fazlalıkları atınca sorun yok. Topla fazla oynama, pas hataları var. Bizim gibi bir takımın bu kadar pas kaybı yapmaması lazım. Hata çok var, bunları ayrıca konuşacağız” dedi. Taraftarlara da teşekkür eden Güneş, “Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum, sevgi ve saygı gösteriyorlar, kendimi borçlu hissediyorum. Onlar halkın kendisi, ben de halkın içindeyim. Samimi olduktan sonra duygular ve düşünceler paylaşılır. Kazanınca bunları söylemek kolaydır. İyi günlerde bir şeyleri söyleyelim ki ileride de lazım olur. Bugün rahattım bu konuda. Ümraniye'ye ilk geldiğimde nasıl bir yere geleceğimi bilmiyordum ama bu sefer yabancılık çekmedim. Seyirci bugün beni koşturdu. Ama oyuncuların sahadaki koşuları yanlıştı, onları düzelteceğiz” diyerek devam etti.

“Muleka beğendiğim bir oyuncu”

2 günde takıma çok fazla müdahale etmediğini söyleyen Şenol Güneş, “Ben özgürüm. Bu özgürlüğü de bana çoğu zaman taraftar veriyor. Kararlarım tartışılabilir. Çok şey yapmadım, 2 günde ne yapılabilirse onu yaptık. Bu maçı bensiz de almaları lazımdı. Bu maç üzerinden değil de genel olarak takımın iyi tarafları var. Hücumda zenginlikler var. Aynı takımın savunma anlayışında sıkıntılarımız var. Hiçbir oyuncuyu kesmiyorum, kimseye peşin hükmüm yok. Aynı zamanda adaletliyim. Muleka hiç girmeyebilirdi oyuna ama beğendiğim bir oyuncu. Benim 1 günde yapacağım değişiklik değil bunlar. Ben topu seviyorum, topu sevenler bir arada olmalı, işini yapanlar takımda olmalı. Tayyip devre arasında çıkarken sakattı. 3 oyuncu değişikliği yaptım, yapmamam gerekiyordu. Josef'in de dizinde ağrı vardı. Bugün bir ders çıkardık. Kenarda olan oyuncular var şimdi. Bugün Mert oynadı diye, Ersin'i kesmedik. Ersin'in dinlenmesi gerekiyordu, Mert'in de oynaması gerekiyordu. Galatasaray maçında kim oynar bilmiyorum. Ersin çok değerli bir kaleci. Bir kırılganlığı var ve Mert de hiç oynamamış. Bazı riskleri alacağız” dedi. Beşiktaş'taki ilk maçında Mersin İdmanyurdu'nu 5-2 mağlup etmesi ve bugün de aynı sonucun ortaya çıkması hatırlatılan Güneş, “İlk maçta Cenk iyiydi, Mersin maçında 3 gol atmıştı, sonra Gomez'i oynatmıştım. Cenk'e borcumu da böyle ödüyorum. Bizde oynayan bütün oyuncular değerli. Çok kariyerli oyuncular var. Hep söylüyorum, değişim yaparak gelişim olması gereken oyuncularımız bunu sağlarsa, bizim eksiklerimiz azalır. Yarın yenileme idmanı, sonra izin yapacağız. Takımın fiziksel ve zihinsel kırılganlıkları var. Bu sene bütün takımlar iddialı. Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da çok iyi gidiyor. Biz rakiplere bakarak değil, kendi oyunumuzu geliştirerek alacağımız sonuçla yukarıya çıkacağız. Galatasaray maçı için şu anda ne desek boş. Rakip de moralli. Kıran kırana bir maç olacak” açıklamasını yaptı.

“Cenk'i alkışlatmayı düşünürken Weghorst'u alkışlattık”

Dele Alli'nin performansının artması için henüz bir dokunuş yapmadıklarını söyleyen Güneş, “Futbolculara dokunamıyordum, şimdi rahat dokunuyorum ama Dele Alli'ye daha dokunamadık. Ben Muleka'dan da ümitliyim. Bakambu vardı bizde eskiden, Muleka ondan daha güçlü. Ama yarın niye olmadı diye sormayın. Dele Alli'yi oyuncu olarak tartışmayalım ama verim olarak beklentinin altında. N'Koudou önemli bir oyuncu ama Hatay maçından bu yana idmana çıkamadı. Oyun iyi gitti bugün. Redmond da yetenekli bir oyuncu, olumluydu sahada. Daha da iyi olabilir. Bu oyuncuların verimleriyle bir yere gelebiliriz. Baktığımızda 3 tane forvetim var. Bugün bu tercihim tartışılabilirdi. 3 orta sahayı görmem gerekirdi. Hazırlık maçı gibi oldu, puan maçı oldu. En iyi oyuncular çıktı. Muleka biraz erken girebilirdi ama Cenk ve Weghorst, gayet arzulu ve etkiliydi. Cenk'i alkışlatmayı düşünürken, Weghorst'u alkışlatalım dedik. Böyle bir zenginlik var. Defansta uzun oyuncu sorunumuz var. Bire birde de başarısızdık. Tayfur çok dinamik bir oyuncu. Rosier bugün biraz dağınıktı. Çok beğendiğim bir isim. Masuaku'yu daha iyi bekliyordum ama çıkarmak zorunda kaldım. Umut fena değildi ama hatalar yaptı. Alternatif olarak oynayacak olan oyuncu kendini göstermeli. Tayyip geldi ve gayet iyi gidiyor. Böyle olunca daha az yabancı alırız” dedi. Top kayıplarının çok fazla olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, “Top kayıpları çok fazlaydı. Bu tip çalışmaları fazla yapmamız gerekiyor. Pas ve oyun hareketliliği seyirciyi de hareketlendiriyor. Ümraniye'yi de unutmayalım. Ligin altında ama hücumda en iyi baskı yapan takımlardan birisi. Geraldo ve Del Valle çok etkili dripling yapıyor. Hızlı hareket ediyorlar ama biz o konuda eksiğiz. 30. dakikada bir baktım ki, onlar oynuyor biz izliyoruz. Taraftarlar da susunca anladım ben durumu. Oyuncu da rahatsız bundan. Bunu düzeltirsek iyi olur. Top kayıpları, pozisyon almalar, kademeler düzelmesi gereken hatalar” ifadelerini kullandı.

“Profesyonellikle cehaletin farkını bilmeyenler...”

Takımda ilk yarıda düşüş olduğunu ve kırılganlık olduğunu söyleyen Güneş, “Bugün bir ara ilk yarıda düştük. Kırılganlık var. Seçimler de yanlış. Pas yapan takım yorulmaz, topu almak isteyen yorulur. Oyunu sizin yönetmeniz gerekiyor. 60. dakikadan sonra oyundan düşmedik. Cenk ilk kez oynadı ve düşmedi. Rosier'e ben tabanca gibi diyorum normalde. Ama bugün düşük kaldı. Hoca iyi çalıştırmıştır mutlaka ama erken form ve erken düşüş olabiliyor” dedi. Kendisine gösterilen sevgi ve saygının hiçbir şekilde parayla satın alınamayacağını söyleyen Güneş, “Hiçbir parayla bu sevgiyi ve saygıyı satın alamazsınız. Bu tarafta bir korkum vardı, gelsem mi gelmesem mi diye düşündüm, bu itibarı kaybetmek istemiyordum. İlk defa korktum. O yüzden başarılı olmak zorundayız. Aş hevesin geçene kadar, sevda nefesin bitene kadar devam eder. Trabzonspor'u da çok seviyorum, Beşiktaş'ı da çok seviyorum. Bir gönülde 2 sevda olmaz diyorlar, profesyonellikle cehaletin farkını bilmeyenler bunu böyle değerlendirirler” dedi. Güneş son olarak arzu ettiği oyunun bu olmadığını ifade ederek “Bugün oyun olarak arzu ettiğim takım bu değil. Eksikler var. Geçmişteki hoca da katkı yaptı. Bu takım uzaydan gelmedi. Hocanın emekleri var. Bu maçı kazanmış olmak, işin yeni başlayacağını gösteriyor. Olağanüstü çalışacağız. Bugün birisi tesiste ‘Hocam ben senin bu kadar enerjik olduğunuzu bilmiyordum' dedi. Daha bir şey görmedi” dedi ve sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol



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