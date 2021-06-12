Şenol Güneş: 'Rakip her anlamda bizden üstündü'

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Güçlü İtalya karısında daha güzel bir oyun ve iyi bir sonuç beklediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, “Düşündüğümüz gibi olmadı. Rakip bizden üstündü ve yüksek tempoda oynadılar. Çıkarken top kayıplarımız rakibe avantaj sağladı. İlk yarıda oyunu taşıdık, ikinci yarıda yediğimiz gol sonrası oyunda koptuk.

90 dakikanın tamamında bizden üstün olan bir İtalya takımı vardı. Fizik ve teknik olarak üstünlerdi. Yaptığımız hatalar bize pahalıya mal oldu. Oynadığımız oyun ve maçın skorundan dolayı üzgünüz. Burada daha güzel bir futbol bekliyordum ama olmadı. Bu maçı kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti. Ev sahibi ekibe karşı kaybettik.

İki önemli maçımız daha var ve bir an önce toparlanıp çalışmaya başlayacağız. Bu müsabakada oyunumuzun gerisinde kaldık, rakip iyi oynadı, sahayı ve topu iyi kullandı. Düşünce olarak doğru durduk ama top kayıplarımız fazla oldu. Fizik olarak da oyundan düştük.Savunmadan istediğimiz çıkışları yapamadık. Rakip top kaybedince geri dönüyor, sahayı büyüterek oynuyor. Derinlemesine atak yapmaya çalışıyor.

Rakibi kontrol etmemize rağmen çıkışta atak sayımız düşük kaldı. Onların baskısının da bunda payı var. Bu konuda eksik kaldık, kendi oyunumuzun altında oynadığımız için rakip de olağanüstü tempoyla bize ağırlık gösterdi. Yediğimiz ilk golden sonra direnç daha da düştü. Gol daha geç gelseydi biraz daha dirençli oynayabilirdik. Hücumda topu iyi kullanamadık. Topu iyi kullanamayınca tedirgin olduk. Gol yemeseydik biraz daha savunabilirdik. Çok şut attılar, kanatları kullandılar, ikinci yarıdaki gollerle maçı kazandılar” diye konuştu.

“Eleştirilere saygı duyarım”

Yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Şenol Güneş, “Sosyal medyadaki eleştirileri bilmiyorum, maç yeni bitti. Maçın tamamına bakarsak, skordan ve oyundan ne ben ne de oyuncularım memnun. Rakip geldiğinde etkili paslarla çıkabilseydik belki skor değişirdi.

Skorun olumsuz olduğu yerde, oyun da beklentilerin altında kalınca eleştirilere saygı duyarım. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum, ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Topu kullanmadaki başarısızlığımız eksikliğimizdi. Buradan 1 ya da 3 puan alsak çok daha iyi olabilirdi. Bu oyunla puan alsak bile eleştiriyi biz de yapacaktık. Eleştirilerde bir oyuncuyu karalama veya bizi karalama niyeti varsa onu konuşacak bir taraf yok. Galler ve İsviçre maçları bizim için yine önemli olacaktı, değişen bir şey yok.

Kaybedince üzülmek normal. Ancak bu durum Galler maçına hazırlanmayacağız anlamına gelmez. Milli takımın her maçı önemlidir. Şimdi Galler maçına hazırlanacağız. Bu maçın moral bozukluğunu bir kenara bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Gruptan çıkma şansımız var, bugün yenseydik İtalya'dan büyük takım olacağımızı yine söylemeyecektik” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol



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