Şenol Güneş: 'Sahamızda kazanmak zorundaydık'

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

“Zor dönemden geçiyoruz”

İyi bir rakiple oynadıklarına dikkat çeken Güneş, “Zor dönemden geçiyoruz. 2 puan kaybettik geçen hafta Antep'te. Sahamızda kazanmak zorundaydık. Taraftar oyuncu bütünleşmemiz sahaya yansıdı. Oyuncular istekliydi, taraftar destek verdi. Uzun zamandır kaybetmeyen iyi bir takıma karşı gol yemeden kazanmak önemliydi. Oyunda eksiklerimiz var, bazen geç kalarak top kayıplarımız oluyor ama rakibin oyun tarzına karşı tedbiri elden bırakmadan oynadık. Onyekuru, Gulbrandsen ve Akintola ile hızlı çıkan takım. Onlara tedbir aldık, önde baskılarımız da oldu. Tamamına baktığımızda kazanmak önemliydi. Çıkışta kayıplarımız oldu. Onları iyi kulansak final paslarını iyi yapsak daha etkili olabilirdik. Bazen çok acele ettik, bu konuları düzeltirsek iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Şu devrede 3 puana ihtiyaç var. Kazandıkça takım morali ve puanı artacaktır. Hem taraftarı hem oyuncuları kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Taraftara da sesleniyorum, bu tuzağa düşmeyin”

Transfer çalışmalarına ilişkin gelen bir soruya Güneş, “Hiçbir oyuncuyu yönetime şunu al demedim. Ozan'ı (Tufan), Samet'i (Akaydın) beğeniyor musun diye soruyorlar, beğeniyorum ama almak başka bir şey. Sahadaki oyuncular oynayacaklar. İyiyse devam edeceğiz. İdari, teknik kararlar sonra verilir, şimdi verilmez. Taraftara da sesleniyorum, bu tuzağa düşmeyin. Şu anda oyuncu almıyoruz, kimseyi göndermiyoruz. Puan almaya ihtiyacımız var. Geçen hafta kaybettik, daha zor takımı bugün yendik. Her maç final bizim için. Kimin kimi ne zaman yeneceği belli olmuyor. Eldeki oyunculardan transfer haftası geldiğine oyuncu gitmek istiyorsa konuşuruz. Şu an için öyle düşüncemiz yok. Masuaku'nun kendine göre problemleri var. Transfer ekonomik ve idari. Hepsi konuşulur. Kulüp menfaatlerine göre hareket edilir. Son maç geldiğinde şunlar giderse iyi olur denir. Şu an öyle bir kararım yok” cevabını verdi.

“Bütün oyunculara ihtiyaç var”

Bu akşam orta sahada yaptığı değişiklerle alakalı da Şenol Güneş, “Bireysel eleştiriler bana da oyuncuya da yapılır. Oynayanlar iyi oynamazsa ben de eleştirilirim. Bu tür şeyler Necip, Atiba üzerinden konuşuluyor. Bugün de kısa sürede soktuk ama katkı yaptı Atiba. Josef sakattı, Salih'in kasığında ağrı vardı. O zaman ne yapacağız. Bütün oyunculara ihtiyaç var. Redmond sağda daha çok şeyler beklediğim bir oyuncu. Olmadığında da hayal kırıklığı oluyor. Necip, kendisini sevdiğim için oynatayım dediğim bir oyuncu değil. Sakatlar geldikçe takım zenginleşecek. Şu an deveye kadar böyle gideceğiz. Devre geldiğinde değerlendireceğiz. Şimdi Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. Sonra 3 maç deplasmanda, hem de kışın. Hepsini kazanmak istiyoruz, eldekilerle. Ondan sonra konuşuruz. İhtiyaç var mıdır, vardır. Bunu her zaman söylüyoruz” diye konuştu.

“Ortada pasta hatalarımız var, hala düzeltemedik”

Kenar ortalarını fazla kullandıklarının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “Bazen geriden uzun toplar atıp dönen topları almak istedik. Her topu alıp atarsanız oyun kuramazsınız. Aynı şeyi onlar da yaptı. Uzun oyuncusu olmamasına rağmen. Ortada pasta hatalarımız var, hala düzeltemedik. Bizim hiç beklenmeyen kayıplarımızda rakibe verdiğimiz toplar bize atak olarak dönüyor. Bazen erken, bazen geç veriyoruz ve kendimizi de yoruyoruz. Orta gelecek, vuruş iyi olacak. Duran topta Masuaku gol attı. Kornerleri ona atmaya çalışıyoruz, daha çok çalışacağız. Teknikleri kötü değil ama bazen bulundukları durum hataya zorluyor. Acelecilik var, hırs var, bazen antrenmanda yaptıklarını yapamıyorlar” dedi.

“Gedson'un çalışkanlığı önemli ama daha etkili olması gerekiyor”

“Muleka ve Redmond'dan daha fazla şey bekliyorum” diyen Güneş, şöyle devam etti:

“Özelikle ileride Cenk iyi oyun kurmaya da çalıştı ama kenardan gelen ataklarda bu zenginliği yapamadık. Hücuma gittiğimizde golü arayacak oyuncuların atması kadar onlara getirilen atakların olgun olması gerekiyor. Tayfur daha az oynadı, daha etkili pozisyonlara girdi. Gedson'un çalışkanlığı önemli ama daha etkili olması gerekiyor. Bunları konuşuyoruz, çalışıyoruz. Bu oturduğu zaman sorun olmaz. Şu an hep bir acelecilik var. Geride olmamızın da sıkıntısı var.”

“Ozan Tufan beni aramadı”

Ozan Tufan ile görüşüp görüşmediğine ilişkin gelen soruyu Şenol Güneş, şu şekilde cevaplandırdı:

“Ozan Tufan beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ben de okudum. Ozan'ı beğeniyorum iyi bir oyuncu. Samet'i sordular onu da beğeniyorum. Söylüyorum bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygı değer oyuncular. Şu an öyle bir şey yok.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son olarak da 82 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele için, “İdolümdü. Brezilya hayranlığım onunla başladı. Pele'nin yeri başkaydı. Futbolu sevme nedenlerimden biri de o. Dünyanın her yerindeki insanlara dokunmuştur. Bize kattıkları için ona da teşekkür ediyoruz” dedi.

Uygar Aydın - Bora Akyol



