Şenol Güneş: “Şanssız bir günde sezonu bitirdik”

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak sezonu üçüncü sırada bitirdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

“Beğeni kazanan bir Beşiktaş oluşturmak istiyoruz”

Bugün de her maçta olduğu gibi yine kazanmak için sahaya çıktıklarını hatırlatan Güneş, “Sezonun sonuna geldik. Biz geldiğimizden bir sıralamada yerimiz ne olursa olsun futbol adına doğruları yapıp, yukarılarda olmak istiyorduk. Şu an üçüncülüğümüz tescillendi. Beşiktaş başarı sayılmaz ama sıralama olarak bu maçı kazansaydık ikinci olabilirdik. Oyunu geliştirmeye çalışırken seyircinin olağanüstü desteğiyle öne geçtiğimiz maçı beraber bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra az pozisyon bulduk. Bugün kaybedilen 2 puandan dolayı üzgünüm ama asıl üzüntü veren 40 bin kişiden fazla taraftar varken, final maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istedik. Hüzünlü bir gece oldu. Hem Atiba'nın vedası hem Cenk'in sakatlığı. Şanssız bir günde sezonu bitirdik. Futbolu doruk noktasına çıkarıp, gelecek sezon daha iyi bir takım olmak istiyorduk. Yeni sezona daha iyi futbol oynayan, oynadığı futbolla beğeni kazanan bir Beşiktaş oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun'un durumunun sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, “MR'ı çekilecek ama görüntü itibarıyla ön üst adalede bir yırtık olacağı söyleniyor. Milli maçta olamaz. Şu andaki durumu sıkıntılı gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Rekabetin daha fazla olması gerekiyor”

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Şenol Güneş, "Takım içinde gidecekler, kalacaklar, alınacaklar ön düşüncelerimizi paylaştık. Araştırmalarımız var. Yarından itibaren devreye sokulacak. Başkan ve yönetim de her türlü gayreti gösterdi. Daha iyi bir takım yapabilmek için mutlaka gitmesi ve kalması gerekenleri bir daha değerlendireceğiz. Almamız gereken oyuncuları alacağız. Transferin uzun sürmesini olumlu bulmuyorum. Bir an evvel transferleri yapmak istiyoruz. Sözleşmesi devam eden oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. İskelet kadroda çok fazla değişiklik olacağını görmüyorum. Ama rekabetin daha fazla olması gerekiyor” cümlelerine yer verdi.

“Atiba, Beşiktaş camiası için çok önemli işler yaptı”

Siyah-beyazlı formayı 10 sezon terlettikten sonra bugün takıma vedan eden Atiba Hutchinson'un hem camia hem de Türk futbolu için çok önemli bir isim olduğunu kaydeden Güneş, “Atiba önemli bir oyuncu. Beşiktaş camiası için çok önemli işler yaptı. O da herkesin gönlüne girdi. Saygıyı hak eden bir oyuncu. Maçın gidişatına göre son dakikada oyuna almayı düşünüyordum. Maç farklı gelişti. Girmemesinin daha doğru olacağını düşündüm. 2-5 dakika girmesine gerek yok. 10 senedir bu camianın içinde. Örnek bir sporcuydu. Dün de en çok çalışan oydu. Kendisine teşekkür ediyorum, yeni hayatında başarılar diliyorum” diyerek sözlerini noktalandırdı.

Uygar Aydın - İsmail Yasin Akçın



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