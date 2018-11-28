Şenol Güneş: 'Şartlar ne olursa olsun yenebilecek güçteyiz'

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcu Adem Ljajic, karşılaşmanın oynanacağı Sarpsborg Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. İlginç bir grupta olduklarını ifade eden Şenol Güneş, "Grupta iki mağlubiyet aldık ve dengeler bozuldu. Rakip de yarışa ortak. İlk maçımızı Sarpsborg'a karşı kazanmıştık. Son iki maçta ortaya çıkacak skorlarla durum netleşecek. Kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Soğuk hava ve suni çimde oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun yenebilecek güçteyiz. Şartlara göre çıkabilecek en iyi kadroyla sahada olacağız. Birkaç tane genç futbolcu bizimle, onların da katkısı olacaktır. Önemli olan sahaya çıkacak oyuncuların istenilen verimi vermeleri. Her maça kazanmak için çıkarız. Rakip disiplinli ve dinamik bir takım. İki takım için de zor bir maç olacak” diye konuştu.

Ljajic: "Mutlaka kazanmalıyız"

Adem Ljajic ise önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Mutlaka kazanmalıyız. Zor bir deplasmandayız. Alışık olmadığımız bir zemin ve havada oynayacağız. Bazı arkadaşlarımız burada değil. Bunlar mazaret değil. Koşullara en iyi şekilde uyum sağlayıp üç puan almak istiyoruz. İyi bir performans ortaya koymaya çalışacağım. Takım halinde kazanıyor veya kaybediyoruz. Sahaya çıkacak oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışacak. Maç takvimi kolay değil. Biz Beşiktaş'ız. En büyük görevimiz her durumda maksimum verimi vermek” ifadelerini kullandı.