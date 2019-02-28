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Şenol Güneş, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında

Şenol Güneş, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında
Şenol Güneş, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş’in sezon sonuna kadar görevinin başında olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün, Teknik Direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçecek olmasıyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 

4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.  

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