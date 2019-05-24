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Şenol Güneş'e teşekkür plaketi verildi

Şenol Güneş'e teşekkür plaketi verildi
Şenol Güneş'e teşekkür plaketi verildi

Beşiktaş’ın başındaki 4 yıllık macerasını Kasımpaşa maçıyla birlikte noktalayan Teknik Direktör Şenol Güneş’e, karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri Kasımpaşa maçıyla birlikte kapanırken, tecrübeli hocaya karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi verildi. 

2015-2016 sezonu öncesinde siyah-beyazlı ekibin başına geçen ve geldiği sezon itibariyle Beşiktaş'ta üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşayarak Şampiyonlar Ligi'nde de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, Kasımpaşa maçının ardından kariyerine A Milli Takım'da devam edecek. Beşiktaş'ın başında son maçına çıkan Şenol Güneş'e, Kasımpaşa maçı öncesinde 4 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. 

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