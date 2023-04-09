Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Giresunspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç ve Gedson Fernandes'in yerine Roman Saiss ve Nathan Redmond'a görev verdi.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısına; Mert Günok, Onur Bulut, Roman Saiss, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar 11'i ile çıktı.

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu



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