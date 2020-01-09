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Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a ziyaret

Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a ziyaret
Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın kampını ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı Antalya'da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ağırladı. Ziyarette; Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Futbol Direktörü Ali Naibi de yer aldı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A Milli Takım'a EURO 2020'de başarılar diledi.

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