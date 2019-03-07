Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

Şenol Güneş: "Evet bir hatam var. Mart'ta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak 'haziranda gelirim' dedim. 'O zaman Mart'ta kimi getireceğiz hocam' dediler haklı olarak. 'Kulüp var' dedim. Daha sonra o maddeyi öğrendik. TFF'nin kulüpten izin almasına gerek olmadığı yönünde"

"Bana yazı geldi, 2 maçlığına Milli Takım'a gideceğim diye. Giderken de her zaman, daha önce söylediğim, 'İki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam' sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu"

"Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım"

"Daha önce söylediğimden dolayı ezilmek zorunda kalıyorum ancak bu bana yapılan bir tebliğ! Ceza alır mıyım dediler, alırsın dediler. Bana yazı geldi. Futbolcular gibi bir davet aldım Milli Takım'dan! Beni rahatsız ediyor, buna takılıyorum"

"Yönetim 3 yıllık sözleşme yenileme kararı aldığını açıkladı ama bana resmi bir teklif gelmedi. Onların da haklı tarafları var diye düşünüyorum. Çünkü kongre var. Teklif gelse zor durumda kalırdım"