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Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik

Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik
Şenol Güneş'ten kadroda 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre 3 değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Maxim ve Ghezzal'ın yerine Valentin Rosier, Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun'a şans verdi.
Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor karşısına şu 11 ile çıktı:
“Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar”

Yunus Kılıç - Samet Yalçın
 

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