Sera içerisinde 243 kök kenevir bulundu

Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, Alanya 6 ve 8. JASAT ve Alanya KOM Takip Timinin ortak çalışmasında Alanya Özvadi Mahallesinde A.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu imal edip sattığı tespit edildi. Alınan arama kararına istinaden 3 Mart Perşembe günü A.Y. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan aramada, 1 adet hassas terazi, sera içerisinde 243 kök kenevir, 2 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. A.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.