Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor

Eskişehir'de üreticiler sera ortamında 60 günde yetiştirdikleri yeşil marulun tanesini 2 liradan satıyor. Serada 2 liraya satılan marul Eskişehir halinde 3, pazarda 3-5, markette ise 7-8 liradan tüketicinin mutfağına giriyor.

"Üretici ve tüketici arasında marketler kanayan yaramızdır"

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, serada cüzi fiyata satılan marulun markette 5 liraya bile alınamayacağını söyledi. Başkan Buluşan, "Şu anda marulun sera fiyatı azlığından dolayı 2 lira civarlarında. Geçtiğimiz yıl üreticinin marulu tarlada kalmıştı. Bu durum plansızlığın eseri her zaman planlı üretim, planlı pazar diyoruz. Örneğin kırmızı marul şu anda talep görmüyor. Restoranların, lokantaların kapalı olmasından dolayı kırmızı marulun satışı olmuyor. Fiyat tamamen istikrara bağlı, varsa talep yoksa talep. Üretici ve tüketici arasında bizim her zaman kanayan yaramız marketlerdir. Seradaki marulu 5 liraya marketten alamazsın. Bu durum sütte de, ette de böyle. Maalesef bunu bir türlü dengeleyemedik. Üretici ile tüketici arasındaki fiyatı asla dengeleyemedik" diye konuştu.

Son olarak tarımda seracılığın çok önemli olduğunun altını çizen Buluşan, şunları söyledi;

"Şu anda Eskişehir'de eksi 7 derecelerde seracılık yapılıyor. Bölgemizde geçtiğimiz yıl 270 dönüm sera desteği verildi. Bu yıl bu destek çıkmayacak. Bunun sebebi de üreticinin tarla sahibi olmamasından kaynaklanıyor. Üretimi hızlandırmamız gerekiyor, üretimi eksiltmemeliyiz. Hele ki bu hastalık döneminde araca binmesen olur, cep telefonu kullanmasan olur ama bu ürünleri yemeden olmuyor. Tarım, üretmeden olmuyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım."

Çağatay Gür - Şevket Can Çikot

