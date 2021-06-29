Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı bir beldede sera içerisinde kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kenevir ekimi ile uyuşturucu imal ve ticari yaptığı tespit edilen şüpheli H.Ç. ve A.Ç.'nin evi ile bahçesinin yanında eklentilerde arama yaptı. Aramada, bahçede ekili 302 kök Hint keneviri ve 1 kilo 924 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı A.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emin Ferhat Sevilir

