Serada ölü bulunan yaşlı çiftçinin bıraktığı son mektup akılları karıştırdı

Çameli ilçesinin Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evinden ayrılan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, arama çalışmalarının 11'inci gününde evine 400 metre uzaklıkta bulunan ve birkaç ay öncesine kadar işçi olarak çalıştığı domates serasında ölü olarak bulundu. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, arkasında “Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur” şeklinde bir not bırakan Ceylan'ın şüpheli ölümüyle ilgili olarak titiz bir çalışma başlattı.

Mehmet Barlas - Semih Can Yılmaz

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