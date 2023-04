Serap Özçelik Arapoğlu: 'Dünya şampiyonasına motive bir şekilde gitmek istiyorum'

İspanya'nın Guadalajara şehrinde 22-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 58. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 50 kiloda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, İBBSK Cebeci Tesisleri'nde, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalar yaptı.

Haziran ayında Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'na hazırlandığını belirten Serap Özçelik Arapoğlu, “İspanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Üst üste 3. kez büyüklerde finalimdi. Toplamda 9. finalim oldu. 6 altın madalya, 3 gümüş madalya kazandım. Hayalimde 7. kez altın madalyayı boynuma takmak vardı. Ama çok şükür ki ikinci olarak ülkeme geri döndüm. Şimdi bu müsabaka sonrasında Polonya'da, Avrupa Oyunları var. O turnuvaya katılmaya hak kazandım. İnşallah Avrupa Oyunları'nda Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda ilk kez altın madalya kazandığım gibi yine altın madalya kazanıp dünya şampiyonasına daha motive bir şekilde gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadın sporcular olarak uluslararası birçok başarı elde ediyoruz”

Kadın sporcuların son dönemlerde elde ettikleri başarıların altını çizen Arapoğlu, “Eskiden branşlaşma yönünde ‘Kadın dediğin karate mi yapar?' ya da ‘Kadın dediğin güreş mi yapar?' gibi ön yargılar vardı. Şimdi bu ön yargılar kırıldı. Çünkü görüyorsunuz ki kadın sporcular olarak uluslararası birçok başarı elde ediyoruz. Ve aileler gerçekten ülkesi için başarılı olan, ülkesine fayda sağlayan bir nesil yetiştirmek istiyor. O yüzden bütün branşlara çocuklarını rahatlıkla gönderebiliyor. Ben bir kadın sporcu olarak antrenmanlarda erkeklerle eşleşiyorum ve onların gücünü, hızını yakalamaya çalışıyorum. Bu aslında benim gücüme güç katıyor. Kendimi bir tık daha ileriye atabiliyorum. Bence sporun gerçekten cinsiyeti olmamalı ya da kadın erkek diye sınırlandırılmamalı. Ülkemiz için hangisi verimli olacaksa, hangi konuda başarılı olacaksak, cinsiyet ayrımı yapmadan o konuda ilerlememiz gerekiyor” diye konuştu.

“İBBSK bize her zaman destek oluyor”

İBB Spor Kulübü'nden her türlü desteği gördüklerini vurgulayan milli sporcu, “İBB Spor Kulübü, gerçekten spora ve sporcuya destek sağlıyor. Bu destek pandemide işimize yaramıştı. Çünkü kulübümüz kapılarını antrenman yapmamız için bizlere açmıştı. Daha sonrasında da olimpiyatlara giden süreçte bizlere destek oldular, yanımızda oldular. Şu anda da biliyorsunuz karate olimpiyatlardan çıktı. Bir kez yarıştık ve şu an ne yazık ki olimpik bir branş değiliz. Biz bunun biraz üzüntüsünü yaşıyoruz. Olimpik olmayan branşlar genelde ülkemizde çok revaçta değil. Ama kulüpte biz bunun ayrımını görmüyoruz. Olimpik bir branşmış gibi her şeyden faydalanıyoruz ve imkanlar bize sağlanıyor. Bu konuda desteklerinden dolayı kulübe çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Öztaş - Yunus Kılıç



