Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü

Olay, Elmalı İlçesi Eymir Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede çiftçilik ile geçimini sağlayan Necati Özdemir, serasını sulamak için sondaj kuyusu kazdırdı. Kuyudan bir anda alev çıktığını gören Özdemir, şaşırdı.

Alevlere serasının yanında bulunan çeşme hortumu ile müdahale eden çiftçi, ne kadar uğraşsa da söndürmede başarılı olamadı. Bir süre devam eden alevler daha sonra kendiliğinden söndü. Özdemir, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede alevlerin, sondaj kuyusu içerisinde sıkışan metan gazından kaynaklandığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından sondaj kuyusu kullanılmamak üzere kapatıldı.

Ertuğrul Gün

