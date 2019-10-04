Serbest Dalış Şampiyonasında Derin ve Erken Şampiyon

3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü gün tamamlandı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında gerçekleşen ‘Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye, Kolombiya, Rusya, Polonya ve Brezilya'dan toplamda 22 sporcu Çift Paletli Sabit Ağırlık (CW-BF) disiplininde mücadele etti.

Rüstem Derin dünya ve Türkiye şampiyonu

Yarışlar sonunda Dünya Kupası'nda erkeklerde 2.50 dakikada 83 metreye dalış yapan Türk sporcu Rüstem Derin ve kadınlarda 2.20 dakikayla 51 metreye dalan Polonyalı sporcu Emilia Biala birinci oldu. Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde 2.50 dakikayla 83 metreye dalış yapan Rüstem Derin, kadınlarda 2.10 dakikayla 47 metreye dalan Birgül Erken birinciliği elde etti.

“Kaş'a hizmet için eğitmen oldum”

Cumhuriyet Meydanı'nda dereceye giren sporculara madalya töreni düzenlendi. Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Birgül Erken törende yaptığı konuşmada, “Mili sporcu olarak önemli başarılara imza attım. 10 yıldır milli formayı giyiyorum. Bu benim için çok anlamlı ama daha anlamı bir şey var. Gençlere örnek olmak, madalyalar kazanmak çok önemli ama gençlere el vermek daha önemli. Kaş'a hizmet etmek için serbest dalış eğitmenliği aldım. Madalya, kupa ve rekorlardan sonra yine eğitmenler olarak görev yapacağız” dedi.

Şampiyonada üçüncü gün sonuçlar

Dünya Kupası - Kadınlar:

1. Emilia Biala-Polonya, 02.20 dk. 51m. 2. Birgül Erken 02.10 dk. 47 m. 3. Yulia Obolkina-Rusya 01.55 dk. 43 m. ve Selin Tınmaz 01.35 43 m.

Erkekler:

1. Rüstem Derin 02.50 dk. 83 m. 2. Cristian Castano-Colimbia, 02.30 dk. 77m. 3. Raphael Gustavo Dalmeida Vilamiu-Brazilya, 02.05 dk. 56 m.

Türkiye Şampiyonası - Kadınlar:

1. Birgül Erken 02.10 dk. 47 m. 2. Selin Tınmaz 01.35 dk. 43 m. 3. Nazan Koçak 01.10dk. 25 m.

Erkekler:

1. Rüstem Derin 02.50 dk.83 m. 2. Mahmut Fatih Sevük 02.30 dk. 70 m. 3. Gökhan Şenses 01.45 dk. 61 m.

3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası, 5 Ekim'de İp Destekli Sabit Ağırlık (FIM) disiplininde yapılacak.

Talip Demirci