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Serdal Adalı resmen aday

Serdal Adalı resmen aday
Serdal Adalı resmen aday

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için gerekli imzaları toplayan Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu ve geçici yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.

Beşiktaş'ta alınan kongre kararının ardından başkan adaylığı için adı geçen isimlerden Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu listesini teslim etti ve resmen aday oldu. Daha önce adaylık için gereken imza sayısına ulaşan ve sonrasında yönetim kurulu listesini hazırlayan Serdal Adalı, bugün resmi olarak adaylığını açıkladı.

Belgelerini teslim ettikten sonra kısa bir açıklama yapan Adalı, "Teşekkür ederim. Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Camiamız için inşallah hayırlı uğurlu olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olsun. Herkese başarılar diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Beşiktaşımız için inşallah hayırlı olur ve güzel günler olur" ifadelerini kullandı.

Adalı önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini de açıklayacağını belirtti.

 

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