Serdar Aziz, 75 gün sonra 11'de

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan tecrübeli stoper Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından sahalara döndü. Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Aziz, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı. Sakatlığının ardından kadroya dönen ancak hiç süre almayan Serdar Aziz, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu. 31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu.

Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın



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