Serdar Aziz: 'Şu an her şey müthiş gidiyor'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Serdar Aziz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadelenin zor geçeceğini bildiklerini vurgulayan Serdar, “Sivas ligimizin iyi takımlarından bir tanesi, istedikleri yerde değiller ama ligin kompakt, iyi oynayan takımlarından bir tanesi. Zor olacağını biliyorduk. Nitekim ilk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Özellikle içeride taraftarımızla daha sakin daha kontrollü oynamamız gerekiyor. İkinci yarıya zaten çıkarken bursan galibiyetle döneceğimiz biliyorduk. Batshuayi'nin bir kırmızı kartı oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz Fenerbahçe olarak 10 kişi kalsak da her zaman galibiyet için iyi oynamaya çalışıyoruz. Nitekim 10 kişi kaldıktan sonra arkadaşlar bugün müthiş bir mücadele verdi. 10 kişi kalıp ne kadar iyi oynayabiliyorsak o kadar iyi oynamaya çalıştık. Mücadele ettik, golü bulduk, arkasından iyi mücadele, sonucu aldığımız için bu önemli haftada bizim için müthiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Her zaman Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya çalışıyorum”

Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, “4 sene oldu Fenerbahçe'de. Boş işlerle uğraşmıyorum açıkçası. Ailemle zaman geçiriyorum, sahaya çıkıyorum. Sadece aklımda futbol var. Futbol tabii görsel bir oyun. İnsanlar sizden şov bekliyor ama ben onlara hiç girmedim. Her zaman herkese saygılı olmaya çalıştım. Agresif bir oyun stilim var ama her saman saygılı sahada elimden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi maçlarım her zaman olmuştur. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum takım için taraftar için, Fenerbahçe Kulübü için. Tüm arkadaşlarım gibi ben de sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor. Ama en iyisini vermeye çalışıyoruz, en azından vicdanım her zaman rahat oluyor, olmasa da beni destekleyen taraftarlarımıza, beni bu ailenin bir parçası hissettiren taraftarlara da teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha iyi olacağız inşallah” dedi.



Yunus Kılıç



