Serdar coştu! Başakşehir, Ümraniye engelini üç golle aştı

Maçtan Dakikalar
2. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler'in içeri çevirdiği topa ön direkte Aleksic'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
4. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Geraldo'nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Del Valle'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Onur Atasayar ortasını kale önüne yaptı. Umut Nayir'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
26. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.
57. dakikada ceza sahası içinden Mounir'in içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Gürler'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore'nin şutunda meşin yuvarlak Ümraniyespor savunmasına çarparak sol tarafta Szysz'in önünde kaldı. Szysz'in ortasında Youssouf kafaya topu ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Kamil Çetin
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Santos, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Sackey, Serkan Göksu (Kartal Kayra Yılmaz dk. 64), Avounou (Mrsic dk. 80 ?), Geraldo (Onur Ayık dk. 64), del Valle (Metehan Mimaroğlu dk. 73), Umut Nayir
Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Gheorghe, Oğuz Gürbulak, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb
Teknik Direktör: Recep Uçar
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Traore dk. 83 ?), Youssouf, Tuba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan (Duarte dk. 83 ?), Serdar Gürler (Ömer Ali Şahiner dk. 74), Mounir (Szysz dk. 90), Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Nzaba, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Aleksic (dk. 2), Serdar Gürler (dk. 57), Youssouf (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir), Umut Nayir (dk. 18) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Onur Atasayar, Umut Nayir, Onur Ayık (Ümraniyespor)
Bora Akyol - Samet Yalçın
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