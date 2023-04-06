Serdar Dursun, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde evinde Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Dursun, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 59. dakikada kaleci Cenk Gönen'in ayağından fazla açmasıyla topu kazanan Serdar Dursun, fileleri havalandırdı. Serdar, öte yandan Emre Mor ve Arda Güler'in attığı gollerde de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ilk golünü kaydederken, Spor Toto Süper Lig'de 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.

İsmail Yasin Akçın

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