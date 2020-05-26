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Serdar Dursun, Darmstadt'a 3 puanı getirdi

Serdar Dursun, Darmstadt'a 3 puanı getirdi
Serdar Dursun, Darmstadt'a 3 puanı getirdi

Almanya 2. Bundesliga'da Darmstadt, AUE deplasmanında 4-1 kazanarak rahat bir galibiyete imza attı. Serdar Dursun attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Almanya 2. Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde AUE deplasmanına giden Darmstadt, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Maçın 8. dakikasında AUE, Krüger'in golüyle 1-0 öne geçerken, Darmstadt, 19. dakikada Tobias Kempe'nin penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.

İlk yarı bu skorla sonuçlanırken, ikinci yarıda sahneye Serdar Dursun çıktı. 72. dakikada takımını öne geçiren golcü futbolcu, 81. dakikada da farkı 2'ye çıkararak Darmstadt'a 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla AUE 38 puanla 6. sırada kalırken, Darmstadt ise puanını 42'ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.

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