İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serdar Kulbilge: 'Öncelikli hedef iyi birey yetiştirmek'

Serdar Kulbilge: 'Öncelikli hedef iyi birey yetiştirmek'
Serdar Kulbilge: 'Öncelikli hedef iyi birey yetiştirmek'

Kaleci akademisi açan Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerin eski kalecisi Serdar Kulbilge, “Bizim her zaman hedefimiz iyi birey ve daha sonra iyi kaleci yetiştirmek. Bunu da başaracak güçteyiz. Her zaman onlarla beraber olacağız” dedi.

Serdar Kulbilge: 'Öncelikli hedef iyi birey yetiştirmek' - Tıkla İzle

Kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, kendisinin temellerini attığı Number One GK Kaleci Akademisi'nin açılışında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Akademiyi kurarken öncelikli hedeflerinin kurumsal olmak olduğunu ifade eden Kulbilge, “Ekibimizde atletik performans hocası ve beslenme uzmanımız mevcut. Bizim amacımız Türk futboluna destek ve genç kalecilerin temel eğitimlerini sağlam vermek. Bizler burada farklı eğitim vermiyoruz. Birebir ve gruplar halinde daha çok vakit ayırıyoruz. Benim ve Koray hocamın Türk futboluna ve kalecilerine borcumuz var. Bu çocuklar çok şanslı. Bizler 18 yaşında kaleci antrenörünü gördük, şu anda çocuklar çok şanslı. 4 yaşına kadar eğitim vermeyi düşünüyoruz. Bizim her zaman hedefimiz iyi birey ve daha sonra iyi kaleci yetiştirmek. Bunu da başaracak güçteyiz. Her zaman onlarla beraber olacağız. Biz sadece onlara saha içinde destek vermeyeceğiz, saha dışında da vereceğiz, eğitimleriyle de ilgileneceğiz. Amacımız her zaman Türk kaleciliğine destek vermek. Kaleciler zaman zaman çok tepki görüyor. Onun için bizim de spor psikoloğumuz var. Gerekli bilgileri çocuklara dershanelerde öğretecek. Onlar da bu yaşta eğitimlerini sağlam bir şekilde alacak. Saha dışında da beraberiz onlarla. İnşallah hayallerine ulaşırlar. Gerçekten onlara baktığımda gözlerinde ışık görüyorum ve çok mutlular. Biz daha çok mutlu oluyoruz. Hedefimiz her zaman Türk kaleciliğine katkı vermek. Her kesime hitap etmekteyiz. Profesyonel kaleci arkadaşlarımızla sezon öncesi programlarını oluşturup onları hazırlıyoruz. Sağlam temelleri burada vereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

İLGİLİ HABER
Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.