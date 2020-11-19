İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serdar Özkan Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti

Serdar Özkan Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti
Serdar Özkan Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti

Bursaspor’da kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu Serdar Özkan, sözleşmesini feshetti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da bu sezon teknik heyetle yaşadığı sorunlar sonrasında kadro dışı bırakılan Serdar Özkan, sözleşmesini feshetti. Alacaklarını gerekçe göstererek daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran tecrübeli futbolcu ile Bursaspor'un yolları resmen ayrıldı. 33 yaşındaki futbolcunun fesih durumu TFF'nin resmi internet sitesinde de yayınladı. Yeşil beyazlı forma ile bu sezon sadece 1 maçta 7 dakika forma giyen Serdar Özkan, toplamda da 12 kez sahaya çıktı. Serdar bu sürede Bursaspor adına 1 gol, 1 asist yaptı.

Barış Yalım

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.