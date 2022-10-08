Şeref Eroğlu: 'Türk güreşi bundan önce olduğu gibi zafer yürüyüşüne devam edecek'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) ziyarette bulundu. Başkan Eroğlu, geride kalan Dünya Şampiyonası, yeni hedefler ve genç güreşçilerin durumuyla ilgili konuştu. Türk güreşi olarak tarihi günleri yaşadıklarını belirten Şeref Eroğlu, "65 yıl aradan sonra ilk defa 4 altın madalya aldık. Onun haklı gururu yaşıyoruz. 2009 yılından sonra ilk defa grekoromende takım olarak dünya şampiyonu olduk. Rıza kardeşimiz altın avcısı, adını Türk güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. İlk defa bir Türk güreşçisi 5. defa dünya şampiyonu oldu. Kadınlarda Yasemin Adar, ikinci defa dünya şampiyonu oldu. Gençlerden Burhan Akbudak'ı bulduk, 26 yaşında. O ilk defa dünya şampiyonu oldu. 7 yıl sonra Taha'nın tekrar ben varım deyip de dünya şampiyonu olması, o çok güzel oldu. Selçuk Can'ın, Yunus Emre Başar'ın, Ali Cengiz'in ilk defa katıldıkları dünya şampiyonasında madalya alması bizim için anlamlı oldu.

Gençlere güvenmemiz lazım diye söyledik. Bu doğruluğumuz, haklılığımız ortaya çıktı. Takdir ederseniz hiçbir değişim sancısız olmuyor. Biliyorsunuz ağır sıkletlerimiz yaşlanmıştı. Artık yavaş yavaş bir değişim sürecine girdik. Aynı zaman Türk güreşinin geleceğini teminat altında almamız lazım. Yeni gençlere, şampiyon olmayan sıkletlere fırsat vermemiz lazımdı. Güzel bir takımımız oluşuyor. Bugüne kadar Türk güreşini ağır sıkletlere yüklemişlerdi. 3 tane ağır sıkletimiz devamlı bu yükü çekiyordu. Biz bu yükü bütün takıma karar verdik ve öyle yaptık. Güreşin içinde bulunduğu durumda bir vurdumduymazlık, takım ruhunu kaybetme, birlikte hareket edememe durumu vardı. Federasyon olarak geldikten sonra bunu değiştirmeye çalıştık. Değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Artık bir takımız. Aile olduğumuz gün de Türk güreşinin önünde hiçbir şey duramayacak. Türk güreşi bundan önce olduğu gibi zafer yürüyüşüne devam edecek" şeklinde konuştu.

"Sorumluluğumuzu arttırıyor"

Bundan sonraki hedeflerinin sorulması üzerine Eroğlu, "Sorumluluğumuzu, misyonumuzu bir kat daha arttırıyor. Avrupa Şampiyonası'nda Cumhuriyet tarihinde ilk defa 17 madalyaya ulaştık. Bu tarihi bir rekordu. Federasyon olarak sorumluluğumuz artıyor. Türk milletinin genetik kodunda olan güreş, ne oldu da olmuyordu. Sporcularla iyi ve doğru iletişim kurduğunuz zaman onların yenemeyeceği rakip yok. Zaten elinizde Rıza, Taha, Yasemin olup da güreştirmemek ayrı bir sıkıntı. Biz 3'ü aynı şampiyonada altın yaptık. Bu çok anlamlı. Dünya güreşine bakın, 3 ağır sıklet aynı anda dünya şampiyonu olamamıştı. Biz bunu birlikte yaptık. Yönetimime, teknik heyetime, hocalarıma, görev alan herkese teşekkür ediyorum. Birlikte başarmaya da devam edeceğiz. Biz aldık diyoruz, alacağız demiyoruz. Başarısızlığı asla kabul etmiyorum. Bizim işimiz çalışmak, çalışmak, çalışmak" diye cevap verdi.

"Federasyon olarak kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı yaptık"

Yeni güreşçiler gelmesi için uğraştıklarını ifade eden Şeref Eroğlu, "Takımlarımızı gençleştiriyoruz. Şu anda A takımlarımızda, yıldızlarda, gençlerde, U23'te madalya alan çocukları alıyoruz. Belli yaşın üzerindekilerini alıyoruz. Eğer Rıza'ya, Taha'ya, Yasemin'e veya Burhan'a birileri antrenman verecekse 19-20 yaşındaki gençler olsun ki bunlar ağabeylerinden öğrensinler. Güreşte usta-çırak ilişkisi vardır. Rıza ile antrenman yapan adam, yavaşa yavaş Rıza'dan öğrenecek ve mayoyu aldığı zaman da yoluna devam edecek. Bu tür gençleri bulmak kolay değil. Bazı sporcuları aşağıdan yukarıya taşıma konusunda sıkıntılarımız vardı. Federasyon olarak kısa, orta ve uzun vadeli programlarımızı yaptık. En azından şu anda başarılı olabileceğini gördüğümüz sporcuları kampta tutuyoruz. Bunlar içerisinden birkaç tane sporcu yakaladığımız aman bir jenerasyon devam ediyoruz. Bütün şampiyonları izledim. 4-5 tane çocuğumuz var. Bunları güreşin altyapısından A takıma alacağız inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

"Benim 3 ağır sıklet sporcumu hangi Rus yendi"

Rus sporcuların turnuvalarda olmamasının hatırlatılması üzerine Başkan Eroğlu, "Benim 3 ağır sıklet sporcumu hangi Rus yendi de Rıza niye 11 kez Avrupa şampiyonu oldu, Taha 9 defa Avrupa şampiyonu. Yasemin'i hangi kadın Rus güreşçi yendi. Bunlar iyi niyetli olmayan düşünceler. Çocuklar rekor üzerine rekor kırıyor. En mutlu zamanımızda alınan başarıları birileri gölgelemeye çalışıyor. Rıza, Taha ve Yasemin, dünya güreşine mal olmuş semboller. Biz bunların yerlerine ve yanlarına yenilerini koyacağız. Biz sporcularımızla gurur duyuyoruz. Dünya birçok ülke böyle sporcular sahip olmaya çalışıyor. Biz sporculara sahip çıkacağız. Ağır sıkletlerimiz olimpiyatlarda kendileri de açıkladılar, sporu bırakacaklarını söylediler. İnşallah onları olimpiyat şampiyonu olarak yolcu edeceğiz" dedi.

2028 ve 2032 olimpiyatlarına hedef koyduklarını vurgulayan Şeref Eroğlu, "Elimizdeki sporcular belli. Bugün için 1948'deki 7 altını geçeceğiz dersek çok doğru olmamış olur. Elimizdeki potansiyeli belli. Biz çocukları iyi hazırlarsak. Geçen yıl olimpiyatlarda altın madalya için güreşen sporcumuz yoktu.3 tane bronz aldık. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda da 1 gümüş, 3 bronz aldık. Oradan 4 altına getirdik. Bu işler kolay değil. Bir jenerasyon yakaladığımız zaman 2028 ve 2032 olimpiyatlarında çok büyük adayız, 4-5-6 altın madalyaya. Kısa vadede ağır sıkletlerimizi korur, onları konsantre etmeyip başarır ve o gün onları zinde tutarsak güzel başarılar olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Samet Yalçın



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