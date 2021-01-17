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Seren Serengil Palandöken'de moral depoluyor

Seren Serengil Palandöken'de moral depoluyor
Seren Serengil Palandöken'de moral depoluyor

Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kayak tatili için geldiği Palandöken’de keyifli anlar yaşadı.

Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında 25 kilo zayıflayan ve geçen zaman içinde sağlık sorunları ortaya çıkan Seren Serengil, moral bulmak için Palandöken'i tercih etti.

Geçtiğimiz haftalarda 46 kiloya kadar düştüğünü ve ameliyat olması gerektiğini açıklayan Serengil, arkadaşlarıyla geldiği Palandöken Sway Hotel'de kar ve kayağın tadını çıkardı.

Kayak yapmaktan keyif aldığını söyleyen Serengil, “Burası bana çok iyi geldi. Palandöken'in eşsiz güzelliği içinde kayak yaparak moral depoluyorum” dedi.

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