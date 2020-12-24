Sergen Yalçın: '3 puanla ayrılmak bu soğuk Ankara akşamında içimizi ısıttı'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ”Maçtan önce de Ankaragücü takımının güçlü, agresif ve çok koşup mücadele eden bir takım olduğunu söylemiştim. Bugün de çok zorladırlar. İyi mücadele ettiler. Zaman zaman bizden daha iyi oynadıkları bölümler de oldu oyun içerisinde. Ama bizim için kazanmak çok önemliydi. Gerçekten bugün rakiplerimizin kazandığı bir haftada 3 puan alıp zirve yarışından kopmamak çok değerliydi bizim için.

Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, iyi savaştılar. Özellikle 1-0'dan sonra çok iyi bir mücadele örneği ortaya koyduk ve gol yemeden oyunu bitirmesini bildik. Bu çok önemliydi bizim için. Her zaman takımın çok iyi oynamaz. Bazen böyle zor rakiplere karşı mücadeleler sıkıntılı olabilir. Bu çok normal. Bir duran top ki duran toplarda iyi bir takımız. Vuran çok oyuncumuz var. Duran topla skoru bulup, koruyup 3 puanla ayrılmak bu soğuk Ankara akşamında içimizi ısıttı.

Mücadeleden memnunum. Zaman zaman oyuncuları değiştiriyoruz, yerlerini değiştiriyoruz. Sıkıntılı maç periyodunda bu çok normal. Çünkü tamamen performansa dayalı bir oyun oynuyor oyuncular. Arka arkaya sürekli maçlar oynamak onlar için de kolay değil ama çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün itibariyle kazanılan 3 puan bizi tabelada yarışmacı takım kimliğine soktu. Bu da bundan sonrası bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

“Sen golü ver eğer faul varsa VAR zaten seni çağırıp golü iptal ettirecektir”

Rakibe 4 tane gol pozisyonu verilmesi üzerine sorulan soruya cevap veren Yalçın, ”Gol pozisyonu verdiğiniz dediğiniz pozisyonların hepsi ofsayt. Yan hakem ofsaytı kaldırmıyor bekliyor. O arkaya atılan topların hepsi 20 metre falan ofsayt. Onlar gol pozisyonu falan değil. Hakem bayrağı kaldırmıyor o yüzden gol pozisyonu gibi görünüyor. Verdiğimiz belki bir tane falan pozisyon var. Onun haricinde çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Yani 20 metrelik bir ofsaytta hakemin kaldırmadığını, pozisyonun sonunu beklediğini anlamak çok zor. Bizim attığımız golde de VAR diye bir sistem var Türkiye'de.

Larin'in attığı golde daha kafayı vurmadan ‘zart' diye düdüğü çalıp faul vermek ne demek daha biz de anlayamadık. Sen golü ver eğer faul varsa VAR zaten seni çağırıp golü iptal ettirecektir. Böyle acemilik olmaz. Bu tamamen bir acemiliktir. Bu hakemlik böyle olmuyor maalesef. Maçın genelinde Halis Özkahya iyi bir maç yönetti bence ama attığımız goldeki o aceleci davranışını anlayamadım” diye konuştu.

“Birileri hata yapacak ki maçlarda goller olsun, skorlar değişsin”

Savunma hataları üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Teknik Direktör Yalçın, ”Hata yapabilir oyuncular. Bu oyun zaten hatalar oyunu. Her oyunda her oyuncudan üst düzey performans bekleyemezsin. Tabii ki hata yapacaksın. Birileri hata yapacak ki maçlarda goller olsun, skorlar değişsin. Yani bir iki hata olur normal. Oyun geneline baktığımızda özellikle öne geçtikten sonra takımımın savunma anlayışı, kazanmak için, skoru tutmak için mücadele etmesi bizim adımıza çok sevindiriciydi. Geçen hafta 4-0'lık maçtan sonra gol yemeden arka arkaya gittiğimiz iki maç. Savunma hatası var diyorsunuz ama iki maçtır takım gol yemeden kazanıyor“ değerlendirmesini yaptı.

Transfer döneminde nasıl bir politika izleneceği sorusuna cevap veren Yalçın, ”Tabii federasyonun verdiği limitlerle ilgili sıkıntılar var. Biliyorsunuz bizde 15 tane yabancı var. 3 tane de dışarıda var. 18 tane yabancımız var. Dışarıda olan oyuncularımızı bir yere gönderebilirsek limit açabiliriz. Tabii ki bir iki tane transfer düşünüyorum devre arası için ama şartlar uygun olur mu onu bilemiyorum. Şartlar uygun olursa bir iki tane oyuncu takıma katmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik - Cem Geçim - Yunus Emre Kartal

