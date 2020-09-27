Sergen Yalçın: 'Ağır bir mağlubiyet aldık'

“Ağır bir mağlubiyet aldık”

Konyaspor'u başarısından dolayı kutlayan Sergen Yalçın, "Bugün oynadığımız oyunun açıklamasının olacağını düşünmüyorum. Bizim açımızdan açıklanacak bir yanı yok. O yüzden oyunsal anlamda kendi açımızdan bir şey söylemem gerçekten çok zor. Ama ağır bir mağlubiyet aldık. Öncelikle bununla ilgili camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bundan sonrası bizim için daha zor olacak. Bunun altından kalkmamız gerekecek. Önümüzdeki hafta bu oyun ve skorun altından kalkmak için çok ciddi bir şekilde çalışmamız gerekecek. Oyunla ilgili çok üzgünüz. Bizim için iyi bir gün olmadı” dedi.

“Zor bir dönemden geçiyoruz”

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Sergen Yalçın, “Bu zor dönemden geçerken de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Sahaya baktığımız zaman oyunsal anlamda gerçekten çok ciddi sıkıntılarımız var. Buraları çözmeye çalışacağız. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız. Sezonun başı olması bizim için bir avantaj. Alınan skorun ve oynanan oyunun çok da bahane edilecek bir tarafı yok. Belki sezonun başı olması bizim için bir avantaj. Belki herkesin aklı başına gelir. Oyuncu grubu için söylüyorum, böyle bir skorun ardından herkes için talihsiz bir 90 dakika oldu. İnşallah böyle bir maç yaşanmaz” diye konuştu.

“Mağlubiyetin de sorumlusu benim”

Gazetecilerin ‘Takımın fiziksel ve mental olarak düşük görünme sebebinin perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave ile yapılan maç mı?' sorusunu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Perşembe günü tabi ağır bir maç oynandı. Ancak bu tür konularda çok bahane üretmek istemiyorum. Mesela orada oynatmadığımız bir sürü oyuncu vardı. Çokta sahanın içerisine girmek istemiyorum. Bu takımın teknik direktörü benim. Oynanan oyunun da sorumlusu benim. Mağlubiyetin de sorumlusu benim. Biz bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu