Sergen Yalçın: 'İyi bir oyun oynamadık'

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde PAOK'a 3-1 mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu.

Transferlerin gerçekleşmediğini ve Yunanistan'a kısıtlı bir kadroyla geldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, “Erken transfer yapsaydık farklı olabilir miydi, olamaz mıydı bilemem. Yeni katılan oyuncularımız var. Kolay değil Beşiktaş formasını giymek. Onları da biraz anlamak lazım. Larin bana göre iyi oynadı. Çok basit goller yedik. Yediğimiz 3 gol de basit pozisyonlardı. Belki birisi ofsayttı.

Bizim gole ofsayt kalktı, penaltı pozisyonu var, herkes penaltı diyor. Belki kalan dakikalarda oyuna ortak olabilirdik ama bunlar hep oyun bittikten sonra konuşulan şeyler. Hakemler inanılmaz kötü bir yönetim gösterdi. Bu kadar art niyetli hakemleri, Şampiyonlar Ligi'nde göremezsiniz. 7 numaranın 3 kere atılması gerekirken hakem geçiştirdi. Finale geldiğimizde ise çok iyi bir oyun oynamadık.

Savunmada ciddi zaaflar verdik. Ersin ikinci yarıda 2 tane yüzde 100 pozisyon kurtardı. Oyunu eşitleyecek pozisyonlar bulduk ama olmadı. Sezonun ilk maçıydı. Oyuncuların zamana ihtiyacı var. Uzun zamandır oynamayan Dorukhan oyuna girdi.

Oğuzhan'ı kullandık bugün. Performansları fena değildi. 30 dakikada yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. Oyuncular da çevirmek için çok çaba sarf etti” ifadelerini kullandı. PAOK'un bekledikleri gibi oynadığını da söyleyen Sergen Yalçın, “PAOK beklediğimiz gibi oynadı. Genelde kontra oynuyorlardı. Bunu biliyorduk ama atılan toplarda savunmada pozisyon hataları yaptık. Bunları yapmamamız gerekirdi. Öne hızlı çıkan iyi bir takım. Onları da kazandıkları için tebrik ediyorum. İnşallah yollarına devam ederler” diyerek sözlerini tamamladı.