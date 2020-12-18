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Sergen Yalçın: 'Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz'

Sergen Yalçın: 'Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz'
Sergen Yalçın: 'Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz'

Tarsus İdman Yurdu karşısında 3-1 kazanarak kupada bir üst tura yükselen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından, “Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz” diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu'nu Rosier, Larin ve Güven'in golleriyle 3-1 mağlup edip bir üst tura yükselen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kendileri adına güzel bir galibiyet olduğunu ifade eden Yalçın, “Oyuncuların performansından memnunuz. Pozitif ve enerjiklerdi. Rakibimiz de iyi mücadele etti, onları da tebrik ediyorum ve Tarsus İdman Yurdu'na sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Türkiye Kupası bizim için önemli. En azından Avrupa'ya gitmek için bir kulvar. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bugün de çıkan kadromuz bunun göstergesiydi” ifadelerini kullandı.

“Kadromuz geniş”

Ligde yoğun bir fikstüre girilmesiyle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, “4 günde bir maçlar oynanacak. Takımımızda yeterli oyuncumuz var. 1-2 eksik olmasına karşın kadromuz geniş. Maçlara göre rotasyon da yapabiliriz ama bunu alacağımız sonuçlar gösterecek. Lig zorlu ve uzun bir maraton. Mayısın ortasına kadar uzun bir zaman var. Ligin başlarında biraz sorunlar yaşadık ama performanslar yükselince daha iyi bir noktaya geldik. Şu anda bulunduğumuz nokta da kötü değil, önümüzde uzun bir süreç var. 3 maçlık periyotların da altından kalacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş


 

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