Sergen Yalçın: 'Mandzukic'le ilgileniyoruz'

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 6-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hem oyun hem de skor olarak iyi işler yapıldığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, “Skor biraz fantastik oldu. Bu süreçte böyle skorlar çıkmıyor ama bugün çok iştahlıydık, önde baskı yapıp rakibi hataya zorladık. Bu baskılar da sonuç verdi. Kaptığımız toplarla net sonuçlar yakaladık. Oynayanlar ve sonradan giren oyuncular doğru şeyler yaptılar, bize de iyi bir maç izlettiler. Biz de kenarda zevk aldık oyundan. Hem oyundan hem skordan hem de oyuncuların istek ve arzusundan memnunum” ifadelerini kullandı.

“Geniş kadronun kime zararı var”

Larin'in 10, Aboubakar'ın da 8 gol atmasına karşın forvet hattına transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, “Biliyorsunuz hastalık var. Ligin devamında oyuncularımız hasta olabilir, biz de olabiliriz. Daha geniş bir kadronun olması sıkıntı oluşturmaz. Mümkün olursa oyuncu almak istiyoruz. Çok maç var ve eldeki oyuncuları kullanıyoruz. Geçen hafta başka isimler vardı sahada bu hafta başka isimler var. Herkes de çıkıp elinden gelenin en iyisini veriyor. Kadromuzu güçlendirirsek kimseye zararı olmaz. İyi bir kadromuz var.

Karakterli oyuncularımız var, kaliteli oyuncularımız var. Birbirlerini çok seviyorlar. Sezon başından bu yana hiçbir antrenmanda tartışma bile çıkmadı. Oyuncular birbirlerine o kadar bağlılar ki, saha içinde de birbirleri için mücadele ediyorlar. Biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Onlar çabalıyorlar, bu galibiyetler onların sebebi” diyerek takımdaki durumu da özetledi.

“Mandzukic'le ilgileniyoruz”

Kayserispor maçının ardından takımın liderlik koltuğuna oturmasının stres oluşturmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, “Liderlik neden stres oluştursun? Hayatımız boyunca şampiyonluğa oynadık, neden stres olsun ki? Biz buna alışık bir camiayız” dedi. Transfer konusunda da sözlerini sürdüren Yalçın, “Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. O yüzden ‘şu gitsin, bu gelsin' demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Transfer başka bir konu. Geniş bir kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic'le ilgileniyoruz ama şartlar uygun olursa olabilir. Henüz elimizde net bir şey yok” açıklamasını yaparak Hırvat yıldızla ilgililerinin olduğunu ifade etti.

“Arkadaşlık iyi olunca, savunma da iyi oluyor”

Takımın son 5 haftada kalesini gole kapatmasıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, “Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz, takım savunmasını geliştiriyoruz, oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlık, birlik ve beraberlik iyi olursa savunma da iyi olur. Her geçen gün takım olma konusunda iyi adımlar attığımızı düşünüyoruz. Oyuncular birbirine bağlı oynuyorlar. Futbol çok zor bir oyun değil, çok da irdelememek lazım bu oyunu. ‘Toplu hücum yap, toplu savunma yap' sözü belki 100 sene önce söylenmiş bir tabirdir ama futbolda ne değişirse değişsin, benim bu söylediğim değişmez” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

