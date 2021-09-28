Sergen Yalçın: 'Mücadele açısından gayet memnunuz'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımına deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçtan sonra kaleci Ersin Destanoğlu ile birlikte basın toplantısına katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmaya genç bir kadroyla çıktıklarını ve verilen mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Yalçın, "Beşiktaş camiası olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Genç oyuncularla bu seviyede oynamak tabii ki kolay değil, zor ama oyuncuların böyle bir atmosferi yaşamaları, bu atmosferin içinde olmaları onlar için bundan sonraki futbol hayatlarında çok önemli olacak" diye konuştu.

Zor bir karşılaşma olduğunu dile getiren Yalçın, "Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil, gerçekten zor. Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde olan bir takım. Oyun boyunca oyuncularım oyun planına sadık kalmaya çalıştılar, topu rakibe verip biraz daha beklemeyi tercih ettik, çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu" şeklinde konuştu.

Oyunun tamamında iyi mücadele ettiklerini söyleyen Yalçın, “Böyle bir rakibe karşı iyi bir reaksiyon gösterdiler diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı” dedi.

Yenilgi için üzgün olduklarını belirten Yalçın, “Bu yüzden tabii ki üzgünüz ama bu turnuva futbolun en üst turnuvası, çok zor bir turnuva, çok daha hazır olmak gerekiyor, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor, oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü takımlar. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor oynadığımız müsabakalarda" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık inşallah nazar değmez ve bundan sonra da böyle olur oynayacağımız müsabakalar" dedi.

Eksik bir kadro ile oynadıklarını dile getiren Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ise, "Çok eksikle geldik buraya ama iyi hazırlandık. Hocamız gereken taktikleri verdi bize maç öncesi ama elimizden geldiğince bu taktiklere uymaya çalıştık. Genç bir kadroyduk, gençler olarak şampiyonlar liginde oynamanın güzelliğini yaşadık, oynarken de zevk almaya çalıştık, hocamız da bize bunu söyledi. Elimizden geleni yaptık iyi hazırlandığımız maçtı, pozisyonlar yakaladık ama maalesef mağlup olduk. Bence önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız" dedi.

Sinan Karamurat