Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile son görüşmeler için Bakü'de

Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile son görüşmeleri yapmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından gönderilen özel uçakla yerel saatle 13.15'te Bakü'ye inen Yalçın'ın, Neftçi Bakü'yle 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bakü takımı, mevcut teknik direktör Romanyalı Laurentiu Reghecampf'ün sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak. Dokuz defa Azerbaycan Ligi şampiyonu olan Neftçi Bakü, geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde 68 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

Kamil Nadirli

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