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Sergen Yalçın, Ümraniye'de

Sergen Yalçın, Ümraniye'de
Sergen Yalçın, Ümraniye'de

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıkacak. Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.

Bozhan Memiş

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