Sergen Yalçın: 'Vasat, isteksiz ve arzudan yoksun oynadık'

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok kötü bir performans ortaya koyduklarını belirten Yalçın, “Oyuna baktığımızda beklentimizin çok altında bir performans oldu. Tempomuz kötüydü. Vasat oynadık, istek ve arzudan yoksun oynadık. Nerede oynadığımızın farkında olmadan oynadık ve mağlubiyetle kapattık. Oyunun karşılığı farklı olamazdı. Belki beraberlikle bitirebilirdik. Bireysel performanslar sorgulanacak.

Beklentinin altında performans sergileyenler var. Sorumluluk almayan, işini yapmayan oyuncular var. Oyuncular üzerinden konuşmak istemiyorum ama konuşacak da bir şey de yok. Ben sorumluluk alıyorum almaya da hazırım. Ligin 4. hatasında aldığımız sonuçlar bizi çok üzdü. Ligde üzücü bir pozisyon aldık. Bence çok kötü olmasa da yeterince kötü. Oynanan oyun bize ümit vermiyor. Gelecek adına bu çok büyük soru işaretleri oluşturuyor. Bizi beklentinin çok uzağına götürüyor. Demoralize durumdayız. Böyle bir pozisyon beklemiyorduk. Birçok oyuncun yeni katılması, fizik olarak geride olan isimlerin olması oyunda gösteriyor bunu. Beklenti içinde olduğumuz isimlerin beklentilere cevap vermemesi de ortada. Sorumluluk benim ama ben de elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum” dedi.

“Josef beklentinin üstünde oynadı”

Kadro tercihleri hakkında sorulan soruya Yalçın, “Geçen hafta da 3 ofansif oyuncuyla başladık maça. 6-7 orta saha oyuncumuz var. Dorukhan, Atiba ve Josef ile başladık. 3 orta saha ile oynuyoruz. 3 tane 6 numara ile başlamadık. Josef beklediğimizden daha üstün performans sergiledi. Dorukhan beklentini uzağındaydı. Eleştirilecek yer bireysel performanslar olmalı” yanıtını verdi.

“Oyunsal anlamda eksiğimiz çok”

Saha içinde çok fazla eksikleri olduklarını belirten Yalçın, “Milli arada iyi hazırlanmak zorundayız. Eksik olan oyuncularımızı iyi antrenmanlarla kapatmalıyız. 1-2 hazırlık maçı oynayacağız. Milli aradan sonra iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Böyle kötü gidişat erken olması planlarımızı altüst etti. Oyunsal anlamda saha içinde eksiklerimiz çok. Agresiflik, koşu ve alan kapatma gibi ciddi sorunlar var” ifadelerini kullandı.

“Her şeyin de sorumlusu ben değilim”

Transfer konusunda basında hakkında çıkan iddialara da değinen Yalçın, “Transferler le ilgili yönetimden ‘hocamızın istediği isimleri alıyoruz' diye sorumluluk bana bırakılıyor. Transferle ilgili çok bilgi sahibi değilim. Balotelli bizim listemizde hiçbir zaman olmadı. Bir gün evde otururken tv haberini gördüm. Önce sosyal medyaya, sonra televizyona sonra bana geldi haber. Erdal abi ‘Balotelli'ye ne diyorsun' diye sordu. Ben daha net ve sıkıntısız oynayacak isim istedim. Ben Balotelli'ye hayır demedim. Çok büyük problemler olan maliyetli bir oyuncu. Ben böyle bir sorumluluk alamam dedim.

Eğer siz sorumluluğu almak istiyorsanız alın dedim. Ben oturduğum koltuktan dolayı sorumluluk almalıyım ama yönetimin sorumluluk almak istiyorsa buyurun alın dedim. Ben veto etmedim ama basına böyle lanse edildi. Kardeşim üzerimden beni vurmaya kalktılar. Kardeşim Gürsoy'un transfer ve scoutla ilgisi yok. Beşiktaş'a hiçbir oyuncu aldırmadı. Sadece bir iki gelecek vadeden isim önerdi onu da almadık. Gürsoy 7 senedir benim ekibimde. Basına servis edilen haberler geçekten üzüyor. Gürsoy'u transferle alakası yok. Ben bütün sorumluğu üstüme alamam. Lütfen başkaları da biraz sorumluluk alsın. Bunun altında çok eziliyorum, cevap veremiyorum. Skorun, oyunun sorumlusu benim ama her şeyin de sorumlusu ben değilim” şeklinde konuştu.

“Birçok şeyi televizyondan öğreniyorum”

Çok fazla motivasyon kaybına uğradığını ifade eden Yalçın, “Ben birçok şeyi televizyondan öğreniyorum. Bu da beni üzüyor. Sorumluluklarımdan dolayı konuşamıyorum ama bu olaylar beni üzüyor. Lütfen biraz doğru konuşalım. İşimi yapmak isterken motivasyonumu kaybediyorum ve bir şey açıklayamıyorum. Tabi ki mağlubiyetin sorumlusu benim ama lütfen doğru şeyleri konuşalım.

Oyuncu almak konusunda birçok problemler var Kim istemez üst düzey isimler alalım. İki sene önceki gibi 90-100 milyon Euro'luk takımlar kuralım isteriz ama ekonomik şartlar ortada. Alamıyoruz maalesef. Ekonomimize göre hareket ediyoruz. Şartlar uygunsa belki bir oyuncu daha alabiliriz. Kaleci konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İkisi de genç kaleci. Şu an en son düşüneceğimiz yet kale. Gökhan Töre'nin alınmasını ben istedim. Aboubakar tam hazır değil. Toparlanması zaman alacak. Milli maç arasından sonra umarım hepsi hazır olur” şeklinde konuştu.

Güven Mert Ercan

