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Sergen Yalçın'dan 6 farklı isim!

Sergen Yalçın'dan 6 farklı isim!
Sergen Yalçın'dan 6 farklı isim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında kadro yapılanmasına gitti. Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ardından ilk 11’de 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynanan ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldıkları Konyaspor maçının kadrosunda da büyük değişiklikler yapıp 6 yeni ismi Gençlerbirliği maçı kadrosuna aldı. Siyah-beyazlılarda, Konyaspor maçında forma giyen Vida, Güven Yalçın, Mensah, N'Sakala, Atakan Üner ve Adem Ljajic, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu.

Yalçın, bu isimlerin yerine ise Montero, Josef de Souza, Atiba, Aboubakar, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre'ye 11'de şans verdi.

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

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