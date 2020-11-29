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Sergen Yalçın'dan büyük sevinç

Sergen Yalçın'dan büyük sevinç
Sergen Yalçın'dan büyük sevinç

Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanında 4-3 galip geldiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın büyük bir coşku yaşadı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, 50. dakikada 10 kişi kalmasına karşın rakibini 4-3 mağlup etmeyi başararak 15 yıl aradan sonra bu sahada 3 puana uzandı. 2005 yılında oynanan maçta futbolcu olarak kadroda yer alan Teknik Direktör Sergen Yalçın, 15 yıl sonra gelen galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Siyah-beyazlı futbolcularla birlikte sevinen tecrübeli teknik adam, mutluluğunu yardımcılarıyla paylaştı. Öte yandan Beşiktaşlı oyuncular da maçın bitimiyle birlikte büyük coşku yaşadı. Kadrodaki bütün isimler, deplasman tribününün önüne giderek, kartondan yapılan taraftarları alkışlayıp daha sonra 3'lü çekti.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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