Sergen Yalçın'dan oyuncularına uyarı: 'Top bizde kalacak'

Süper Lig'de 1 maç eksiğine karşın lider durumda bulunan Beşiktaş, haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Derbi öncesinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın taktiği üzerinde dururken oyuncularını da uyardı. Takımın sahaya stresli çıkmamasını isteyen Yalçın, bugüne kadar nasıl bir futbol ortaya konulduysa, aynı oyunun tekrarlanmasını istedi.

“Oyun gücümüzü sahaya yansıtın”

Takımın güçlü bir oyun yapısı olduğunu vurgulayan Yalçın, “Oyun gücümüzü sahaya yansıtın. Derbide maçın genelinde top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz” diyerek oyuncularını uyardı. Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe ile 2 kez karşılaşan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon iç sahada oynanan karşılaşmadan 2-0, bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleden de 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bozhan Memiş

