İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sergio Oliveira'dan kötü haber

Sergio Oliveira'dan kötü haber
Sergio Oliveira'dan kötü haber

Galatasaray’da geçtiğimiz gün antrenmanda ayak bileği burkulan Sergio Oliveira'nın, dün çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray'dan, Oliveira'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Önceki gün yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan ve antrenmanı tamamlayamayan Portekizli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu cümlelere yer verildi:

“Futbolcumuz Sergio Oliveira'nın bugün Bahçelievler'de özel bir hastanene de çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.