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Sergio Ramos: 'Çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz'

Sergio Ramos: 'Çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz'
Sergio Ramos: 'Çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz'

Real Madrid'de İspanyol futbolcu Sergio Ramos, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz. Bunun için savaşacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de İspanyol futbolcu Sergio Ramos, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Daha önce kötü sonuçlar aldık. Ancak çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz. Aklımızda sadece kazanmak var. Bunun için savaşacağız. Zidane'ı takımda herkes çok seviyor. Daha iyi sonuçlar almak isterdik ama olmadı. Herkesin fikirlerine saygı duyuyorum. Ancak bunları aşmalıyız. Daha çok çalışarak iyi işler yapabiliriz. Zidane'ın Real Madrid için yaptıkları ortada. Daha fazla saygıyı hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

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