Serhat Deniz: 'Kupayı Fenerbahçe'ye getireceğiz'

Kadınlar Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Müsabaka sonrası İHA'ya açıklamalarda bulunan sarı lacivertlilerin teknik direktörü Serhat Deniz, “Zorlu bir ilk maçtı. İkinci maçın da zor olacağını biliyorduk. Burada hem seyirci baskısı hem de oyun baskısı bekliyorduk. İlk maçta aldığımız galibiyetin avantajını burada iyi değerlendirerek turu geçen taraf olduk. İnşallah yarı finalde daha iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yarı finalde oynayacakları Galatasaray derbisini de değerlendiren Deniz, “Derbiler her iki takım adına da zordur. Biz her iki maçtan da iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız da bu yönde olacak. Adımızı finale yazdıracağız, buna inanıyoruz. Kupayı Fenerbahçe'ye getireceğiz” şeklinde konuştu.

Samet Yalçın

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