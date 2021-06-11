Serhat Ergin: 'Türkiye'de fotoğraf sanatçılığı gerçek değerini henüz bulamadı'

Yurt dışında bu sanatın çok daha fazla değer gördüğünü ve sanatçıların sanatına çok daha fazla zaman ayırabildiğini söyleyen Serhat Ergin, “Maalesef biz fotoğraf sanatçıları, Türkiye'de sanatımıza yeteri kadar zaman ayıramıyoruz. Bu nedenle istediğimiz ölçekte çalışmalar yapamıyoruz. Zamanımızın çoğunu hayatımızı sürdürmek için yaptığımız işler için harcamak durumundayız. Kimisi moda çekimlerinde kimisi ürün fotoğrafı çekimlerinde yer alıyor. Sanatsal çalışmalarına ise arta kalan zamanlarında yer verebiliyorlar. Bu da istedikleri kadar verimli olabilmelerine engel oluyor. Hatta sanatçı arkadaşlarımdan düğün fotoğrafçılığı yapan dahi var. Umarım yakın bir gelecekte bizim insanımız da fotoğrafın bir sanat eseri olduğunu ve bu işi sanat boyutuyla yapanların ayrılması gerektiğini anlayacak. İşte o zaman herkes fotoğrafçı olsa da sanatçısı olamayacak” diyerek konuyla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Ergin ayrıca, “Model, tanıtım ve ürün çekimleri derken sanatsal fotoğraflar da ortaya çıkartmak istiyorum ama zaman bulmakta zorlanıyorum. Fakat kendime zaman ayırıp sanatımla ilgili çalışmalarıma da hız vermeliyim. Yakın zamanda Kapadokya'daki balonları ve manzarayı yansıtan bir sergi açmayı hedefliyorum” şeklindeki sözleri ile de sanat anlayışını yansıtan açıklamalarda bulundu.