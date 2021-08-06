Serik Belediyespor alt yapıdan 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Serik Belediyespor alt yapısında oynarken A takım ile idmanlara çıkan Ali Rıza Karaman ve Berkant Eren, kamp çalışmaları sırasında gösterdikleri performans üzerine Teknik Direktör Bülent Akan'ın verdiği rapor doğrultusunda her iki oyuncuda profesyonel yapıldı ve kulüple sözleşme imzaladı.

Serik Belediyespor kulübü Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen törenle alt yapısında kaleci olarak oynayan 18 yaşındaki Ali Rıza Karaman ile alt yapıda orta saha mevkiinde oynayan 19 yaşındaki Berkant Eren ile 3 yıllığına sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Düzenlenen imza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İmza töreni sırasında konuşan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, “Alt yapı bizim için çok önemli. Alt yapıdaki başarılı çocuklarımızı kulübümüzün A takım kadrosunda görmek istiyoruz. Bu çocuklarımız diğerlerine de örnek olacaktır. Onları iyi yerlerde görmeyi temenni ediyoruz ”dedi.

Öte yandan alt yapıda top koşan 16 yaşındaki Batuhan Atal'ında A takım ile idmanlara çıkacağı ancak, alt yapıda oynamaya devam edeceği belirtildi.