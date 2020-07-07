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Serinlemek için 220 volt elektriğin içinde yüzdüler

Serinlemek için 220 volt elektriğin içinde yüzdüler
Serinlemek için 220 volt elektriğin içinde yüzdüler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çocuklar, sıcak havada bunalınca serinlemek için tehlikeye aldırmadan elektrik akımı bulunan süs havuzunun içine yüzdüler.

Hava sıcaklıklarının attığı Kocaeli'de çocuklar, serinlemek için tehlikeli bir yola başvurdu. İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'na gelen çocuklar, kıyafetlerini çıkararak parkın içerisinde bulunan süs havuzuna girdi.

220 volt elektrik akımının geçtiği havuzda çocuklar, içinde bulundukları tehlikeye aldırış etmeden suyla eğlenmeye ve serinlemeye devam etti. Süs havuzunun fıskiyeleriyle de oynayan çocuklar elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamadı. Süs havuzunun kenarına çıkan çocuklar, havuzun içine balıklama atladı.

Mustafa Uslu
 

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